«Ростелеком», МТС и Huawei представили решение по подключению к мобильной связи удаленных поселков в Краснодарском крае

«Ростелеком» совместно с компаниями «МТС» и Huawei завершили пилотный проект по обеспечению мобильной связью поселка Морской Ейского района. Ранее здесь не было никакой мобильной связи, а МТС не могла установить объект связи на территории Морского для обеспечения покрытия. Теперь все жители поселка в любой его точке могут не только звонить, но и пользоваться мобильным интернетом и другими цифровыми сервисами.



Установка полноценной базовой станции в таком небольшом населенном пункте, где проживает менее 500 человек, зачастую экономически не оправдана. «Ростелеком» с партнерами внедрили специальное техническое решение, которое сделало доступной мобильную связь в небольшом удаленном поселке. В Морском инженеры компаний-партнеров установили выносную антенну производства Huawei на опору с точкой доступа Wi-Fi в центре поселка и подключили ее к ближайшей базовой станции МТС. Чтобы расширить зону покрытия, специалисты увеличили опорную конструкцию в два раза. Подключена выносная антенна через волоконно-оптическую линию связи «Ростелекома», проложенную в поселок при строительстве объекта в рамках федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН).

После успешного тестирования проект был запущен в промышленную эксплуатацию. Компании-партнеры намерены тиражировать его и в других подобных населенных пунктах, до сих пор лишенных мобильной связи.

«Это первый пилотный проект стал примером услуги NaaS (Network as a service – «сеть как сервис»), в соответствии с которой мы предоставляем свою сетевую инфраструктуру для комплексного решения задач других операторов. Такая модель взаимодействия позволяет избежать дополнительных затрат на строительство, увеличить абонентскую базу и расширить покрытие сети мобильного оператора, а главное, решает социально значимую проблему», — отметил Константин Хрульков, директор департамента управления инфраструктурными проектами ПАО «Ростелеком».

«МТС в течение последних 10 лет системно реализует собственную программу по устранению цифрового неравенства в малых и удаленных от городов поселках Кубани. Очевидно, что сегодня непокрытыми нашей сетью остаются только те населенные пункты региона, где есть существенные технические трудности по установке и обеспечению бесперебойного функционирования объектов связи. Поэтому мы всегда открыты любым новым решениям, которые позволят в таких местах обеспечить людей нашими сервисами. Мы объединяем свои усилия с нашим партнером по рынку для совместной реализации такого проекта. Планируем, что в течение года сможем охватить сетью еще не менее 10 поселков Кубани», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

Разработанное решение эффективно интегрируется с реализуемым «Ростелекомом» проектом УЦН, который предусматривает установку точки доступа Wi-Fi с бесплатным доступом в интернет в населенных пунктах с населением от 250 до 500 человек. В Краснодарском крае по этому проекту национальный цифровой провайдер к 2021 году охватит 289 населенных пунктов.