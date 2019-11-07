В Челябинске пройдет Кубок мира по художественной фотографии

В государственном историческом музее Челябинска в начале мая следующего года состоится Кубок мира по художественной фотографии. Соответствующее решение было принято на конгрессе Международной федерации фотографического искусства (FIAP), который проходил в Андорре с 31 октября по 2 ноября. Итоговая выставка откроется в июле, сообщает пресс-служба исторического музея.

Проведение Кубка мира по художественной фотографии в Челябинске стало возможно благодаря успеху отечественных фотографов на конкурсах FIAP. В этом году делегация из России выиграла Кубок мира.

FIAP — одна из старейших фотографических федераций мира, насчитывающая более 1 млн членов. Она ведет свою историю с 1950 года, а Кубки FIAP проводятся почти 40 лет. Они имеют формат биеннале и чередуются друг с другом каждый год. FIAP — единственное в мире фотографическое общество, которое работает под эгидой ЮНЕСКО.