Перед губернаторскими выборами кубанские «единороссы» проведут праймериз

Реготделение партии «Единая Россия» в Краснодарском крае озаботилось проведением предварительного голосования перед избирательными кампаниями будущего года. Речь об этом, в частности, шла в среду, 6 ноября, на прошедшей в Краснодаре конференции правящей партии.

Как сообщил лидер кубанских «единороссов» Николай Гриценко, в 2020 году в крае пройдут выборы губернатора, а также еще 38 избирательных кампаний. В частности, будут выбраны представительские органы в ряде городов и районов Кубани, в том числе, в Краснодаре, Сочи, Армавире и Новороссийске.

«Избирательным кампаниям будет предшествовать масштабная партийная кампания – предварительное голосование, в рамках которого жителям Кубани предстоит определить самых достойных кандидатов для выдвижения их на выборах от партии», - заявил господин Гриценко. По его словам, праймериз это фактически первый этап предвыборной кампании.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что совместная работа депутатов всех уровней способствует реализации проектов, значимых для социально-экономического развития региона. «Сегодня в обществе происходят заметные изменения. Есть запрос на реальные дела, конкретные достижения, в том числе в виде реализации проектов “Единой России”», – подчеркнул спикер регионального парламента.

На XXXII Конференции «ЕР» были утверждены кандидатуры делегатов XIX Съезда партии. Краснодарский край будут представлять 27 человек

Дмитрий Михеенко