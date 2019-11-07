Минобороны заплатит 9,8 млн рублей за вывоз мусора с объектов жилфонда на Среднем Урале

ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ объявило конкурс на оказание услуг по сбору и утилизации мусора с объектов жилфонда министерства в Свердловской области. Закупка осуществляется у единственного поставщика — ЕМУП «Спецавтобаза», которое является региональным оператором по обращению с отходами. На эти цели ведомство готово выделить 9,83 млн руб.

Как следует из конкурсной документации, договор с оператором по обращению с ТКО военные подписывают «задним числом», так как в графе «сроки оказания услуги» значится период с 1 января по 31 декабря 2019 года. При этом точно известен объем мусора, который необходимо утилизировать — 17,383 тыс. куб. м. Также указывается, что вывозимые отходы не представляют опасности, но непригодны для повторного использования. Оплачивать услуги «Спецавтобазы» военные намерены «за счет средств от приносящей доход деятельности», указывается в документах.