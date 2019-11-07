Глава ООО «АлкоХолдинг» осужден за мошенничество с чиновниками минпрома Самарской области

Вступил в законную силу приговор в отношении руководителя ООО «АлкоХолдинг» Александра Григоровича. Ранее Советский районный суд Самары признал его виновным в совершении мошенничества (ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ). Об этом сообщает источник “Ъ-Волга” в правоохранительных органах.

Силовики установили, что в ноябре 2018 года предприниматель обратился к представителям Департамента лицензирования и государственного контроля министерства промышленности и торговли Самарской области. Он сообщил чиновникам, что сотрудники УФСБ якобы проводят в отношении них проверку.

В связи с этим мужчина предложил сотрудникам министерства выступить посредником в передаче денег правоохранителям за прекращение проверки. Впоследствии Александр Григорович был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к условному лишении свободы на два года с испытательным сроком два года и штрафом на сумму 30 тыс. руб.

Георгий Портнов