Судья арбитража Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в коррупции

Железнодорожный райсуд Барнаула рассмотрит уголовное дело судьи арбитражного суда Алтайского края, обвиняемого в получении крупной взятки. Об этом сообщила краевая прокуратура, утвердившая обвинительное заключение.

Согласно фабуле дела, в мае-июне 2017 года судья получил в различных местах Барнаула взятку на сумму 800 тыс. руб. при посредничестве судьи того же суда и мужчины, не имеющего отношения к судебной ветви власти. Правоохранительные органы считают, что деньги передавались представителем фирмы для того, чтобы судья вынес судебный вердикт в пользу компании.

В отношении судьи, получившего взятку, было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ. Его расследованием занимался второй отдел по расследованию особо важных дел. Один из судей, участвовавших в коррупционном деянии, признал свою вину, говорил заместитель главы краевого управления Следственного комитета России Константин Мальцев в августе.

Илья Николаев