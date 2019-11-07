В саратовском правительстве заявили, что часть строений дома офицеров обрушились от ветхости

Часть строений гарнизонного дома офицеров в Летном городке Энгельса обрушились при попытке подрядчиков провести дренажные работы на объекте, сообщил "Ъ-Средняя Волга" председатель комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области Олег Гейн.

Ранее "Ъ-Средняя Волга" сообщал, что архитекторы, посетив дом офицеров, обратили внимание, что на территории объекта отсутствуют часть колоннады внутреннего двора и пристройка к спортзалу, и предположили, что уже начались работы по сносу здания.

Как сообщил господин Гейн, ЗАО «Геотехника-С» осуществляет устройство дренажа в гарнизонном доме офицеров. Для выполнения работ подрядчику необходимо выполнить демонтаж пристройки — новодела к гаражу, не имеющего фундамента, и отдельно стоящего ветхого здания трансформаторной подстанции, а также ветхих ворот в дворовую часть.

«При открывании ворот для обеспечения доступа в дворовую часть для расчистки строительной площадки от мусора, кустарника и деревьев (которые, в том числе, нагружали конструкции здания) произошло обрушение ветхого деревянного перекрытия галереи, что привело к обрушению колонн и столбов забора. Проход в дворовую часть оказался невозможным. Для безопасного производства работ подрядчик был вынужден разобрать рухнувшие конструкции перекрытия, колонн, столбов забора»,— пояснил председатель комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве.

Сергей Петунин