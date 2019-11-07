В Ханты-Мансийске десять человек отравились угарным газом

Семья из десяти человек, в том числе восемь детей, отравилась угарным газом в Ханты-Мансийске, сообщил департамент здравоохранения Югры. Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура начала проверку.
«Четверо — в состоянии средней степени тяжести, шесть человек — в легкой степени. Медицинская помощь оказывается в полном объеме»,— заявили в департаменте здравоохранения (цитата по «РИА Новости»).
От газа пострадала семья, которая ранее установила дизельную печь для обогрева жилья. По информации СМИ, они оборудовали печь так, что весь газ выводился в помещение, а не на улицу.
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