В Ханты-Мансийске десять человек отравились угарным газом

Семья из десяти человек, в том числе восемь детей, отравилась угарным газом в Ханты-Мансийске, сообщил департамент здравоохранения Югры. Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура начала проверку.

«Четверо — в состоянии средней степени тяжести, шесть человек — в легкой степени. Медицинская помощь оказывается в полном объеме»,— заявили в департаменте здравоохранения (цитата по «РИА Новости»).

От газа пострадала семья, которая ранее установила дизельную печь для обогрева жилья. По информации СМИ, они оборудовали печь так, что весь газ выводился в помещение, а не на улицу.