В Новосибирске выступили против установки памятника Николаю Чудотворцу вблизи цирка

Большинство участников общественного обсуждения, проведенного мэрией Новосибирска, выступили против идеи установки памятника святому Николаю Чудотворцу вблизи Нарымского сквера. Об этом говорится в протоколе городской администрации.

Напомним, в июне этого года Новосибирская епархия Русской православной церкви (РПЦ) предложила установить памятник «небесному покровителю России святителю Николаю Чудотворцу» в центре Новосибирска между Вознесенским кафедральным собором и цирком. Предполагалось, что высота памятника составит около 6 м, самой скульптуры — 3,5 м.

Согласно протоколу мэрии, 18 из 22 участвовавших в общественном обсуждении новосибирцев выступили против установки монумента. Свою позицию они аргументировали тем, что имя святителя практически не связано с историей города, а установка памятника сократит количество парковочных мест. Участники предложили разместить памятник либо на территории Вознесенского кафедрального собора, либо на территории церкви в поселке Бурмистрово. Поддержавшие предложение РПЦ участники обсуждения уверены, что установка фигуры Николая Чудотворца «будет способствовать нравственному воспитанию горожан».

Протокол общественного обсуждения с предложениями и рекомендациями направят на рассмотрение городского художественного совета.

Юлия Сасевич