Арбитражный суд Татарстана признал банкротом турецкого предпринимателя Динчера Эреля

Арбитражный суд Татарстана 5 ноября признал банкротом индивидуального предпринимателя турецкого происхождения Динчера Эреля и решил начать реализацию его имущества. По завершении этой процедуры он еще пять лет не сможет быть зарегистрирован в качестве ИП.

Инициатором банкротства выступило ООО «Строительно-финансовая компания Сургутгазстрой» (Сургут), бенефициаром которого является известный в Сургуте строитель Сергей Кондаков. Компания обратилась в суд 2 апреля 2019 года с требованием к должнику в размере 53,03 млн руб.

Общая сумма требований в реестре кредиторов господина Эреля к настоящему времени превысила 55,5 млн руб. Основанием для признания банкротом стало отсутствие у должника и его финансового управляющего плана реструктуризации долгов. Обязанности по реализации имущества суд возложил на финансового управляющего господина Эреля – Михаила Хомякова из Московской саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих.

Согласно Kartoteka.ru, господин Эрель был зарегистрирован ИП в ресторанном бизнесе. При этом он возглавляет ряд подконтрольных ему строительных компаний – ООО «Эрель Констракшн» (Краснодарский край), ООО «Домстройинвест» (Сургут) и ООО «Эрель Газстрой» (Казань), а также является учредителе еще нескольких фирм. По сообщениям в СМИ, Эрель Динчер с помощью своих компаний возвел в Казани фитнес-центр на ул. Хади Такташа, бизнес-центра «Пушкинский». Также ряд он построил знаковых объектов в Ханты-Мансийске, в том числе ледовый дворец с плавательным бассейном, ТЦ «Сургут сити молл» с крытым паркингом на 2 тыс. машиномест, а также пять 25-этажных домов. Господина Эреля также обвиняли в уклонении его «Эрель Газстрой» от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), в том числе 182,3 млн руб. НДС и 202,7 млн руб. налога прибыль.

Полина Петрова "Ъ-Казань"