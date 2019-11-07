В Ноябрьске не нашлось желающих купить недостроенный спорткомплекс «Стерх»

Аукцион по продаже имущества спорткомплекса «Стерх» в Ноябрьске не состоялся из-за отсутствия заявок. Как следует из объявления на электронной торговой площадке группы «Газпромбанка», комиссия приняла решение признать процедуру несостоявшейся.

Объекты незавершенного строительства находятся на балансе компании «Газпром добыча Ноябрьск» («дочка» «Газпрома»). Компания пыталась продать имущество, так как оно не относится к его профильной деятельности. Цена лота составила 473,7 млн руб. За эти деньги покупателю предлагали недостроенное здание площадью 11,5 тыс. кв. м., пункт проката, инженерные сети, площадку зоны активного отдыха, горнолыжную трассу и инвентарь.

Это уже не первая попытка компании избавиться от спорткомплекса. Первое объявление о продаже появилось летом этого года. Тогда объекты оценили в 557,4 млн руб., но желающих купить имущество не нашлось. Строительство спорткомплекса «Стерх» в Ноябрьске началось в 2002 году. Работы сильно затянулись, а в 2013 году стройку заморозили.