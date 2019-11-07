«Горкунов» приступил к строительству тепличного комбината «Обской»

Группа компаний «Горкунов» в сентябре приступила к реализации проекта строительства тепличного комбината «Обской» в Новосибирской области, сообщил журналистам министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко в четверг. Инвестиции в проект оцениваются в 1,3 млрд руб.

По словам чиновника, площадь закрытого грунта «Обского» составит около 6 га. «Итого в Новосибирской области — более 50 га закрытого грунта, что полностью закрывает потребности региона»,— сказал министр, отметив, что в области производство овощей закрытого грунта в 2020 году ожидается на уровне 42 тыс. т.

Как ранее писал “Ъ”, тепличный комбинат «Обской» будет выпускать около 8,5 тыс. т овощной продукции в год. В марте этого года в группе «Горкунов» сообщили “Ъ”, что ориентировочно новый комплекс будет введен в эксплуатацию в октябре 2020 года. Ранее руководство компании оценивало вложения в проект в размере около 2 млрд руб.

О строительстве комбината — в материале “Ъ-Сибирь” «Парниковый аффект»

Оксана Павлова, Илья Галагуз