Лучше один раз увидеть!

Покупка собственного жилья, особенно квартиры в новостройке, – ответственное событие, ведь выбирать приходится по картинкам и планировкам, и многим сложно представить себе, как будущая квартира будет выглядеть в реальности.

Рекомендуем перед тем, как принять важное решение и совершить дорогостоящую покупку, отправиться на экскурсию на строительную площадку. Сколько бы ни было информации в разных источниках, невозможно составить окончательное представление об объекте, не увидев его своими глазами. Для принятия серьезного решения иногда просто необходимо вживую оценить все преимущества будущей планировки: пройтись по комнатам, мысленно расставить мебель и оценить вид из окна, почувствовать живую ауру места, в котором вы планируете жить. После этого вы можете быть уверены в правильности вашего выбора.

Понимая потребности своих клиентов, девелопер PAN City Group1 делает Дни открытой стройки хорошей традицией и приглашает пермяков на первый День открытой стройки в ЖК «Маяк»2, который пройдет 9 ноября 2019 года на ул. Стахановской, 1а.

Жилой комплекс «Маяк» вырос на глазах: дом возведен под крышу, полностью остеклен, в ближайшее время будет произведен запуск отопительной системы. Запишитесь на экскурсию, и вы своими глазами оцените качество и темпы строительства нового дома, выберете подходящую вам квартиру и планировку. Также вы сможете задать интересующие вас технические вопросы о ходе строительства и используемых материалах, пообщаться с брокерами компании PAN City Group по вопросам приобретения квартир в ЖК «Маяк». Забронировать понравившуюся квартиру выгоднее всего сейчас, потому что чем ближе сдача дома, тем меньше становится выбор квартир.

На Дне открытой стройки вы узнаете:

• как купить квартиру в новостройке со скидкой3;

• как получить ипотеку по выгодной процентной ставке;

• как приобрести за квартиру с использованием государственных субсидий и сертификатов;

• как быстро продать старую квартиру и купить новую.

Вы получите полную информацию о жилом комплексе, увидите своими глазами район расположения и его инфраструктуру. Все это поможет вам принять взвешенное и обдуманное решение о покупке квартиры в ЖК «Маяк».

Станьте первыми, кто ступит за порог нового ЖК «Маяк»,

и забронируйте квартиру своей мечты по действующей цене!

Записаться на экскурсию можно в отделе продаж по телефону (342) 257-17-17 или в офисах компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, и шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2-й этаж.

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