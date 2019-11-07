AliExpress запустил прямые рейсы из Китая в Екатеринбург Они будут выполняться ежедневно

AliExpress Россия (входит в Alibaba Group) сократит время доставки до 10 дней. Для этого логистический оператор Cainiao («Цайняо», входит в Alibaba Group) запустил прямые авиарейсы между Китаем, Екатеринбургом, Новосибирском и Москвой. Рейсы во все города будут выполняться один раз в день, а накануне 11 ноября (Всемирный день шопинга) их число увеличится до двух рейсов в день.

Отправленные посылки будут обрабатываться в сортировочном центре Почты России во Внуково, а также в новых распределительных центрах в Новосибирске и Екатеринбурге. Далее посылки будут распространяться в отделения связи.

«Наша задача — сократить сроки доставки заказов из Китая в Россию до 10 дней, включая заказы из удаленных и малых городов. На новые маршруты уже сейчас приходится до 70% всех посылок AliExpress в России», –– рассказал гендиректор AliExpress в России Дмитрий Сергеев.

Заместитель гендиректора по международному бизнесу АО «Почта России» Денис Ильин добавил, что новая логистическая схема позволит снизить удельную себестоимость одной отправки и обеспечит лучшее качество логистики для интернет-площадок.

Татьяна Дрогаева