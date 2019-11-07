«Мария-Ра» построит в Кузбассе распредцентр за 2 млрд рублей

Торговая сеть «Мария-Ра» планирует ввести в эксплуатацию многофункциональный логистический центр в Кемерово в 2021 году. Как сообщила пресс-служба регионального правительства, инвестиции в проект составят 2 млрд руб.

Соглашение о намерениях сотрудничества по реализации инвестпроекта подписали губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и совладелец «Марии-Ра» Евгений Ракшин. Господин Ракшин подчеркнул, что решение о строительстве распредцентра в Кузбассе было обусловлено двумя факторами: удобное географическое расположение — в центре Сибири — и заинтересованность областных властей в реализации инвестпроекта. Стороны обговорили технические условия создания центра, в том числе организацию удобного железнодорожного и автотранспортного сообщения для обслуживания объекта.

Логистический центр площадью 25 тыс. кв. м планируется разместить наулице 62-й проезд в Ленинском районе Кемерово, неподалеку от южного въезда в город. Реализация проекта позволит создать около 800 новых рабочих мест. Как писал “Ъ-Сибирь”, объект станет вторым для торговой сети «Мария-Ра» — действующий распредцентр в Барнауле площадью 32 тыс. кв. м работает на пределе своих мощностей.

Сеть продовольственных магазинов «Мария-Ра», принадлежащая семье алтайских предпринимателей Ракшиных, является одной из крупнейших в Сибири. Она насчитывает 1105 магазинов в Алтайском крае, Республике Алтай, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях.

О том, как торговая сеть искала площадку для нового распредцентра, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Мария-Ра» достигла распредела»

Юрий Зуев