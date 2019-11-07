На российском юридическом рынке появится новый крупный игрок

Как стало известно “Ъ”, адвокатские бюро КИАП и DS Law, а также юридическая фирма Balashova Legal Consultants (BLC) объединятся под брендом KIAP Digital & Smart. Процесс слияния планируется завершить к лету 2020 года. В новую российскую юрфирму должно войти более 80 юристов, в том числе 15 партнеров. Предполагается, что объединенная компания станет одной из крупнейших национальных юридических фирм и будет предлагать услуги в самых различных сферах.

«В апреле следующего года адвокатскому бюро КИАП исполнится десять лет. Мы гордимся тем, что к своему большому юбилею мы подошли с таким результатом. Уверен, что объединение наших ресурсов и возможностей даст мощный толчок для становления еще более сильной профессиональной команды юристов, а локальному юридическому рынку задаст новый тренд — на консолидацию и сплочение»,— заявил “Ъ” управляющий партнер КИАП Андрей Корельский, который возглавит новую компанию.

Управляющий партнер адвокатского бюро DS Law Олег Пономарев выразил уверенность, что объединение станет новым важным этапом и изменит российский юридический рынок: «Вместе мы сможем осуществлять еще более масштабные и комплексные проекты в различных областях экономики, конкурировать с крупнейшими национальными и иностранными юрфирмами».

«Мы будем рады дополнить одного из крупнейших игроков на национальном юридическом рынке своими исключительными компетенциями в сферах трудового и миграционного права, а также обеспечить всестороннюю поддержку иностранных компаний при выходе на российский рынок», — добавила Елена Балашова, управляющий партнер BLC.

Арбитражная группа