На Серебряном дожде новый главный редактор

Алексей Назаров стал новым главным редактором в екатеринбургском филиале радиостанции, а пост гендиректора Серебряного дождя в Москве занял медиаменеджер Андрей Неклюдов.



Новое руководство планирует сохранить редакционную политику радиостанции, при этом расширять и омолаживать аудиторию. Кроме уже имеющихся разговорных программ и рубрик, в эфире Серебряного дождя будет звучать больше музыки и развлекательного контента.

Вместе с расширением аудитории, радиостанция ставит перед собой задачу привлечь новых коммерческих клиентов за счет разработки новых интересных предложений и спецпроектов. Отдельное внимание будет уделено новым способам доставки контента. Чтобы идти в ногу со временем, радиостанция «Серебряный дождь» планирует расширять цифровые каналы вещания.

Алексей Назаров — телерадиоведущий со стажем более 23 лет. Обладатель специального приза «ТЭФИ-регион», лучший радиоведущий Екатеринбурга. Занимался расширением эфирного вещания на «Европе плюс». С 2005 по 2016 автор и ведущий ежедневной программы «10+» (10 канал, Екатеринбург).