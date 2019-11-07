Представители Группы ЧТПЗ приняли участие в телемосте с президентом РФ

Президент России Владимир Путин пообщался с участниками движения WorldSkills. Своим опытом делились представители крупных российских предприятий и учебных заведений. О достижениях Группы ЧТПЗ в международном движении WorldSkills рассказал председатель совета директоров компании Андрей Комаров.



«Вложение в систему развития персонала и в систему подготовки персонала мы считаем не затратами, а фундаментальными инвестициями в стоимость компании, - отметил Андрей Комаров. - Время летит быстро и в следующем году будет уже 10 лет белой металлургии. За эти годы мы не только создали программу подготовки кадров “Будущее Белой металлургии”, но и с 2012 года одними из первых поддержали движение WorldSkills».

За неполные семь лет сотрудники компании завоевали 145 медалей в разных дисциплинах. Эта весомая копилка с учетом девяти наград VI национального чемпионата по стандартам Worldskills Hi-Tech, завершившегося на прошлой неделе в Екатеринбурге.

Инвестиции Группы ЧТПЗ в своих сотрудников приносят компании прибыль. Начальник службы промышленной автоматизации электросталеплавильного цеха «Железный Озон 32» Александр Литвиненко - один из чемпионов WorldSkills. По словам Андрея Комарова, благодаря предложению белого металлурга удалось сократить скорость выплавки стали на 1 минуту, это позволило предприятию существенно экономить ресурсы.

Студент программы «Будущее Белой металлургии» по специальности «Обработка металлов давлением» Игнат Евдокимов в рамках телемоста поделился с Владимиром Путиным своим опытом участия в чемпионатах WorldSkills. Молодой человек родом из Ревды, побывав в восьмом классе с экскурсией на ПНТЗ, решил учиться только в Первоуральске и только по программе «Будущее Белой металлургии».

«Мне удалось поработать на Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech в качестве волонтера. Там я увидел, как работают высококвалифицированные участники, и захотел попробовать свои силы. Я начал подготовку к VI региональному чемпионату, в котором одержал победу. Тренировался в Бразилии, соревновался в Китае, и смог обойти своих конкурентов на отборочном этапе мирового чемпионата. В составе национальной сборной я выступил на международном чемпионате WorldSkills Kazan 2019 и был удостоен медальона за профессионализм в компетенции “Промышленная механика и монтаж”», — рассказал Игнат Евдокимов.