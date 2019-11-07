Евгений Долженко: «ПГК ускоряет вагонопоток для своевременного вывоза угля из Кузбасса»

Об этом директор Новосибирского филиала «Первой грузовой компании» (ПГК) рассказал на форуме с бизнес-партнерами Кузбасского региона, посвященном вопросам взаимодействия на рынке грузовых железнодорожных перевозок. Руководитель отметил, что на перевозочный процесс в регионе негативно влияют резкое увеличение потока грузов на Дальний Восток, инфраструктурные ограничения и рост количества брошенных поездов из-за дефицита колесных пар.



«ПГК совместно с руководством Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД), операторами и грузоотправителями Кузбасского региона вырабатывает оптимальные технологические решения, которые положительно влияют на ускорение вагонопотока. Среди них — увеличение маршрутизации отправок, равномерный подвод вагонов, соблюдение строгого соответствия между заявляемыми и фактическими объемами погрузки»,— подчеркнул Евгений Долженко.

В качестве примера руководитель привел технологию формирования маршрутов из порожних полувагонов, поступающих со станции Мариинск Красноярской железной дороги для переработки на Кемерово-Сортировочную. Она была разработана и согласована с собственниками подвижного состава и службами РЖД. Сформированные маршруты следуют без остановок под погрузку на станцию Забойщик, где расположен угольный разрез Черниговский, что снижает нагрузку на сеть.

Кроме того, ПГК совместно с клиентом — предприятием «Алтай-кокс» (входит в группу НЛМК), расположенным в городе Заринск (Алтайский край), разработала следующую технологию. Из вагонов в предремонтном состоянии по заявке филиала завод формирует кольцевые маршруты, которые следуют под погрузку угля на станции Кийзак, Спиченково и Бардино. После выгрузки на «Алтай-коксе» они направляются в пункт текущего отцепочного ремонта Заринская, который принадлежит ПГК. Такая технология сокращает сроки ремонта, позволяет избежать лишних маневровых работ на станциях погрузки угля и вырабатывать ресурс вагонов в полном объеме.

Участники круглого стола отметили проблему простоя вагонов в регионе, подчеркнув, что решить ее можно только общими усилиями. Александр Жернаков, заместитель директора по транспорту и логистике «Распадской угольной компании», предложил создавать совместные рабочие группы, которые определят наиболее действенные способы и методы борьбы с простоями. «ПГК могла бы взять на себя инициативу по их организации. Начать можно с одной станции, а полученные результаты транслировать на другие в качестве положительного примера»,— отметил он.

В ходе мероприятия также были представлены цифровые решения — «Личный кабинет» для клиента и сервис «Мобильный репортер», которые можно использовать на мобильных устройствах. Они делают совместную работу удобнее и быстрее, позволяют находиться в едином информационном поле.

На форуме собралось более 60 человек — представители Новосибирского филиала ПГК, руководители крупнейших компаний-грузоотправителей, представители органов власти, структурных подразделений и дирекций РЖД в Западно-Сибирском регионе.