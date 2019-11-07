Баскетболистки УГМК обыграли чешскую «Прагу» в матче Евролиги

Баскетбольный клуб УГМК в среду обыграл чешскую команду «Прага» в матче четвертого тура группового этапа Евролиги. Матч прошел в Праге и закончился со счетом 74:67 в пользу екатеринбургского клуба.

Самой результативной в УГМК стала Бриттни Грайнер, она принесла команде 25 очков.

Это четвертая победа клуба в матчах Евролиги. До этого УГМК обыграла команду «Умана Рейер» (Италия), «Надежда» (Оренбург« и «Касторс Брэйн» (Бельгия).

Следующая игра состоится 27 ноября на выезде с «Ригой».