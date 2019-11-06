07 ноября, четверг
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СМИ сообщили о попытке угона самолета в аэропорту Амстердама

В аэропорте Схипхол в Амстердаме на борту одного из самолетов произошла внештатная ситуация, сообщила пресс-служба аэропорта в Twitter. Местные СМИ со ссылкой на источники в службах безопасности сообщают о попытке угона судна. Как позже заявили в военной полиции Нидерландов, пассажиры и экипаж благополучно покинули самолет. Причины произошедшего выясняются.

Пилот самолета случайно поднял тревогу, заявили в авиакомпании Air Europa. «На борту рейса, следовавшего из Амстердама в Мадрид, случайно был активирован сигнал тревоги, который ввел в действие протоколы безопасности в аэропорту»,— сообщили там (цитата по Reuters).

Самолет рейса UX1094 AirEuropa должен был вылететь из Амстердама в Мадрид. По информации Нидерландской телерадиовещательной корпорации, во время посадки пассажиров пилот нажал кнопку тревоги, свидетельствующую о попытке угона самолета. К тому моменту 27 человек поднялись на борт лайнера. В аэропорт прибыли спецназ и полиция. Терминал D полностью закрыт.

Ситуации была присвоена третья степень опасности, которая означает «потенциальную угрозу благополучию населения в пределах одного муниципалитета». К аэропорту были направлены аварийные службы и вертолеты. Как передает издание Amsterdam Schiphol, все рейсы задержаны, паники в самом аэропорту нет.

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