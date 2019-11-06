Банк ВТБ поддержал выставку «Леонардо и “Мадонна Литта”» в миланском музее Польди-Пеццоли

7 ноября в музее Польди-Пеццоли (Милан) откроется выставка «Леонардо и “Мадонна Литта”». Экспозиция приурочена к 500-й годовщине со дня смерти да Винчи и стала частью насыщенной культурной программы, которую в рамках проекта «Милан – Леонардо – 500» подготовило правительство Италии. Официальным спонсором проекта выступил банк ВТБ.



Наряду с «Мадонной Литта», на выставке представлены и другие важные работы — более двадцати картин и рисунков Леонардо да Винчи и его ближайших учеников, которые были созданы в последнее двадцатилетие XV века, когда мастер работал при дворе герцога миланского Лодовико Сфорца.

«Банк ВТБ, как социально-ответственная компания, в соответствии со своей стратегией реализует целевые программы по нескольким направлениям. Одна из наших программ — “Культурная страна”, в рамках которой банк выступил официальным спонсором выставки в Милане. На ней посетители смогут вновь увидеть картину “Мадонна Литта” великого Леонардо да Винчи в Италии.

Эта работа является одним из самых ценных экспонатов давнего партнера ВТБ — Эрмитажа — и крайне редко покидает музей. Последний раз полотно выставлялось в Милане почти 30 лет назад, в далеком 1990 году.

Выставка в Милане является одним из событий, символизирующих партнерство двух стран — Италии и России. Мы, как банк, гордимся, что помогаем сохранять мировое культурное наследие.

В 2019 году ВТБ поддержал открытие экспозиции “Гости из Неаполя. Артемизия Джентилески и современники” в ГМИИ им. А.С. Пушкина. А уже в 2020 году в рамках сотрудничества банка с Пушкинским музеем откроется масштабная выставка картин, доставленных в Москву из Музея Каподимонте в Неаполе. Благодаря этой экспозиции жители и гости российской столицы смогут увидеть значимые полотна неаполитанских художников и ближе познакомиться с культурой Италии», — отметила Наталия Германова, советник президента — председателя правления банка ВТБ.

Выставка продлится с 7 ноября 2019 года до 10 февраля 2020 года, после чего «Мадонна Литта» вернется в Эрмитаж.