Депутаты-коммунисты отыграли партию

Ульяновский обком КПРФ исключил из партии троих депутатов гордумы Димитровграда, обвиненных в мошенничестве при получении единовременной выплаты к отпуску. Один из депутатов уже приговорен к штрафу, двое дожидаются решения суда. В обкоме КПРФ считают наказание, которое грозит бывшим членам партии, «слишком жестким» и говорят о провокации со стороны областной администрации.

В минувшую субботу бюро ульяновского областного комитета КПРФ разместило на своем сайте официальное заявление о ситуации в гордуме Димитровграда (Ульяновская область), сообщив, что «членство в партии всех депутатов, фигурантов уголовного дела, прекращено».

Речь идет об уголовном деле, возбужденном в середине сентября в отношении трех депутатов гордумы Димитровграда — Ангелине Мальцевой (22 года), Константине Коношенко (33 года) и Артуре Колпакове (53 года), подозреваемых в мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Как сообщало СУ СКР по Ульяновской области, в июне и июле 2019 года депутаты получили единовременные выплаты к отпуску по 76 тыс. руб. каждый, перед этим они предоставили справки об отпуске по основному месту работы, хотя на самом деле нигде не работали. В соответствии с уставом города депутатам положена единовременная выплата к отпуску по основному месту работы в размере двукратного оклада, если депутат временно не работает, то и выплата не положена. По заявлению Ангелины Мальцевой, на тот момент все трое депутатов «были в поиске работы».

Расследование по всем трем уголовным делам завершено. 31 октября судья шестого участка Димитровградского мирового суда Ольга Степанова вынесла приговор Артуру Колпакову — штраф в размере 80 тыс. руб. (он намерен обжаловать приговор в апелляционной инстанции). Уголовное дело в отношении Ангелины Мальцевой передано в суд, заседание назначено на 12 ноября. Дело Константина Коношенко пока находится в прокуратуре на утверждении обвинительного заключения. Депутаты и их адвокат от комментариев отказываются.

В своем официальном заявлении бюро обкома отмечает, что «в полной мере осознает и свою ответственность за все произошедшее», все трое исключены из партии, к руководителям гордумы «применены меры партийной ответственности». При этом в заявлении сказано, что произошедшее стало возможным не только «в результате безответственных действий самих депутатов» и «слабого контроля со стороны руководства гордумы», но и благодаря «тщательно спланированной провокации со стороны областной администрации».

По словам секретаря обкома, депутата регионального заксобрания Айрата Гибатдинова, внутренняя партийная проверка продолжается, и после окончания всех судебных процессов будет принято решение о возможном обращении в Следственный комитет России «с требованием выяснения всех обстоятельств дела». В обкоме также считают, что, учитывая возврат всех денег в бюджет и признание обвиняемыми вины, «наказание слишком жесткое, и можно было ограничиться наказанием не в уголовном, а в административном порядке». В случае если будут вынесены и оставлены в силе приговоры по этим уголовным делам, депутатам придется сдать свои мандаты.

Это не первый скандал, возникший в структуре исполнительной и законодательной ветвей власти Димитровграда, после того как КПРФ одержала победу на выборах в сентябре 2018 года.

По итогам голосования в думе Димитровграда 90% мест получили коммунисты. Долгое время город фактически оставался без мэра. Согласно новому уставу города, исполнительную власть возглавляет мэр, избираемый депутатами из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, состоящей в равных долях из представителей губернатора и гордумы. Однако, из-за разных позиций представителей КПРФ и администрации области выбор компромиссного кандидата не состоялся, и 23 января этого года гордума в обход процедуры назначила мэром креатуру Айрата Гибатдинова самарского предпринимателя Павла Архипова. Господин Архипов пробыл мэром два дня. Суд снял его с должности, так как при его избрании было допущено нарушение закона. В итоге главой города стал предложенный ЦК КПРФ Богдан Павленко, но Павел Архипов остался работать в мэрии начальником управления по социально-экономическим вопросам. На прошлой неделе выяснилось, что ГУВД по Самарской области проводит доследственную проверку в отношении господина Архипова, который, как полагает следствие, может стать фигурантом уголовного дела по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании денег (ст. 174 УК РФ) через подконтрольные ему компании. Более того, на момент своего избрания мэром Павел Архипов фигурировал в другом уголовном деле, возбужденном так же в Самарской области по ч. 2 ст. 165 УК (причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления полномочиями). Идет следствие.

Сергей Титов, Ульяновск