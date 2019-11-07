Самарский облcуд уехал на гастроли

В Самарском областном суде продолжается рассмотрение апелляционных жалоб по делу «Толь­яттиазота». Основное занятие судей на данный момент — принятие решений организационного характера. В случае отсутствия по уважительным причинам адвокатов подсудимых назначаются госзащитники и заседания переносятся в другой город. При этом дважды заседания прошли без материалов уголовного дела. По мнению экспертов, такая ситуация ставит под угрозу конституционное право на получение квалифицированной юридической помощи и право самостоятельного выбора ­защитника.

На очередном заседании по делу «Тольяттиазота» в понедельник, 28 октября, не смогли присутствовать несколько адвокатов, включая Дениса Анисимова, единственного представителя директора компании Nitrochem Distribution AG Беата Рупрехта. Ходатайство защитника о необходимости переноса рассмотрения дела до окончания его больничного листа было отклонено. Судейская коллегия постановила за счет средств госбюджета назначить Беату Рупрехту защитника Евгения Чекашева. Он уже защищал интересы иностранного бизнесмена в Комсомольском райсуде Тольятти. Так как защитник проживает в Тольятти и работать по назначению он может лишь в своем городе, судейская коллегия приняла решение перенести заседание туда. Всем участникам процесса было предоставлено немногим более двух часов на обед и перемещение в Комсомольский районный суд Тольятти, расположенный в 90 км от облсуда.

Евгений Чекашев на суде заявил, что не знакомился с апелляционными жалобами по приговору в отношении экс-руководителей «Тольяттиазота», поэтому ему необходимо время для исследования всех материалов. Судейская коллегия решила, что для изучения документов, объем которых составляет 1,5 тыс. страниц, хватит около суток. Поэтому следующее заседание назначили на вторник, продолжив работу в ежедневном режиме. Подобные меры судебная коллегия уже принимала 21 октября, когда на заседании не смогла присутствовать адвокат бывшего руководителя предприятия Владимира Махлая Инна Тихомирова. Суд на выездном заседании в Тольятти назначил бизнесмену госзащитника Андрея Осипова, который уже защищал интересы подсудимого в Комсомольском райсуде Тольятти.

На выездное заседание 28 октября, как и неделей ранее, не были доставлены материалы уголовного дела, что снова вызвало недоумение и возмущения участников процесса. Адвокат Евгения Королева Андрей Московский подал в связи с этим протест, однако судейская коллегия не приняла его во внимание, продолжив заседание.

На очередном заседании облсуда в пятницу, 1 ноября, выяснилось, что отсутствует адвокат Андрей Московский. Помимо него интересы Евгения Королева представляет Вячеслав Яблоков, находящийся на больничном. Судейская коллегия постановила за счет госбюджета назначить бизнесмену защитника Раису Милевскую, ранее работавшую по делу «Тольяттиазота» в Комсомольском райсуде Тольятти. Адвокат, как и Евгений Чекашев, проживает в Тольятти и работать по назначению он может лишь в своем городе, потому судейская коллегия в третий раз приняла решение перенести заседание туда. Госпожа Милевская просила не задействовать ее на данном процессе, поскольку для ознакомления ей нужно немало времени, а у Евгения Королева есть защитники по соглашению. Однако судьи не поддержали это ходатайство, посчитав, что до 5 ноября, когда было назначено следующее заседание, адвокат сможет изучить все апелляционные жалобы. Во вторник, 5 ноября, сразу несколько адвокатов не явились в суд, и было принято решение перенести заседание на 7 ноября.

Комсомольский райсуд Тольятти рассматривал дело «Тольяттиазота» с февраля 2018 по июль 2019 года. Судебное разбирательство было инициировано миноритарным акционером тольяттинского предприятия компанией «Уралхим». Экс-руководители ТОАЗа Владимир Махлай, Сергей Махлай, Евгений Королев, владелец Nitrochem Distribution AG Андреас Циви и директор Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт обвинялись в многомиллиардных хищениях при реализации продукции. Райсуд заочно приговорил всех обвиняемых к лишению свободы на сроки восемь с половиной и девять лет, с удовлетворением беспрецедентного гражданского иска «Уралхима» на рекордную сумму более 87 млрд руб. Обвинение и компания «Уралхим» выразили удовлетворение решением суда. Согласно официальной позиции «Тольяттиазота», «приговор является явной судебной ошибкой». По мнению руководства предприятия, уголовное дело, по которому вынесен приговор, является результатом «корпоративного конфликта, развернутого миноритарными акционерами — АО «ОХК „Уралхим“» и Евгением Седыкиным, ранее осужденным за попытку рейдерского захвата тольяттинского химического ­предприятия».

В настоящий момент судейская коллегия Самарского областного суда изучает апелляционные жалобы.

Адвокат Московской городской коллегии адвокатов Алексей Мельников полагает, что ситуация с переносом заседаний в другой город и привлечение госзащитников, не знакомых с материалами дела, «ставит под угрозу конституционное право на получение квалифицированной юридической помощи и право самостоятельного выбора защитника, ограничение которого допустимо только при явном злоупотреблении правом на защиту со стороны обвиняемого или приглашенного им адвоката». « Основаниями для ограничения этого права может быть, в частности, отказ или неспособность подозреваемого или обвиняемого защищать себя лично, наличие поводов для отвода защитника, его длительная неявка. Представляется, что защитник был назначен столь стремительно, что о длительном отсутствии речи говорить сложно. В случае же назначения адвоката суд должен обеспечить ему возможность оказания подсудимому именно квалифицированной юридической помощи. Даже принимая во внимание то, что назначенный адвокат когда-то ранее работал по делу, составляющему, кстати, 500 томов, нельзя давать ему пару часов на ознакомлении с новыми документами по делу, на выяснения позиции доверителя по делу. Поэтому, по моему мнению, под угрозу могло быть поставлено оказание юридической помощи надлежащего качества. Выезд же всего состава суда и сторон заседания к назначенному адвокату в этот же день, в другой город, за 90 километров — это, конечно, серьезный креатив, который, возможно, затрагивает объемное понятие о справедливом судебном разбирательстве»,— заявил господин Мельников. Прокуратура не комментирует судебное разбирательство до его окончания.

Андрей Сазонов