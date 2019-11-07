Депутат не хочет прецедента

Депутат саратовской городской думы Сергей Сурменев рассчитывает сохранить мандат. Как сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда, он подал апелляционную жалобу на судебное решение о лишении его депутатских полномочий. Причиной стала неверно заполненная декларация о доходах. Господин Сурменев отказывается комментировать судебный процесс. Депутаты считают, что заполнение деклараций не имеет отношения к борьбе с коррупцией, а лишение полномочий Сергея Сурменева может стать плохим прецедентом.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата саратовской городской думы Сергея Сурменева («Единая Россия») рассмотрит Саратовский областной суд. Как сообщили в Октябрьском районном суде Саратова, апелляционную жалобу на решение о лишении мандата господин Сурменев подал 1 ноября. Пока материалы не поступили в областной суд, до конца месяца стороны могут подать возражения на жалобу.

Как писал „Ъ“, с иском о досрочном прекращении полномочий депутата саратовской городской думы Сергея Сурменева в Октябрьский районный суд обратился губернатор области Валерий Радаев, прокуратура региона и областное управление по противодействию коррупции выступили в качестве заинтересованных лиц.

Единоросс не указал в своей декларации доход от продажи имущественного комплекса в Пугачеве стоимостью 54 млн руб. и нескольких земельных участков. Также в декларации за 2018 год указано, что у семьи господина Сурменева отсутствуют в собственности транспортные средства, хотя его супруга владеет автомобилем Lexus. Кроме того, справки о доходах депутата были заполнены неверно.

Исковое заявление поступило в Октябрьский районный суд 25 июля, однако заседания несколько раз переносились, так как стороны истребовали документы из Росреестра. А решение о лишении его мандата было вынесено 9 октября.

Согласно данным сайта саратовской гордумы, Сергей Сурменев, владеющий ООО «Агрофирма „Агро-С“», задекларировал в 2018 году доход 25,42 млн руб. В безвозмездном бессрочном пользовании у него находятся две квартиры площадью 47,6 и 186,3 кв.м, земельный участок площадью 1840 кв.м, четыре нежилых помещения — три в личной и одно общедолевой собственности. Супруга депутата, согласно опубликованным сведениям, в прошлом году заработала 8,42 млн руб. У нее в собственности три квартиры и жилой дом площадью 33,4 кв.м. Вся недвижимость находится в России. Отметим, что годом ранее Сергей Сурменев декларировал годовой доход в размере 32,84 млн руб. Он один из самых состоятельных ­депутатов.

Сергей Сурменев в 2011 и в 2016 году избирался депутатом саратовской городской думы четвертого и пятого созывов.

Он отказался комментировать судебный процесс о лишении его полномочий. По данным „Ъ“, нарушение вскрылось несколько месяцев назад, и вопрос о лишении господина Сурменева мандата уже обсуждался в областной думе, но было принято решение пока не выносить его на заседание городского собрания. Сергей Сурменев, по словам собеседников „Ъ“ в городской думе, заявил, что предоставил неполные сведения о доходах по ошибке. Пока он остается действующим депутатом гордумы.

В правительстве Саратовской области также не смогли пояснить, будет ли решение первой инстанции обжаловано.

В случае если господин Сурменев не сможет обжаловать судебное решение, он станет первым депутатом саратовской гордумы, лишенным мандата из-за недостоверной декларации о доходах.

Депутат Виктор Марков говорит, что лишение Сергея Сурменева полномочий может стать плохим прецедентом по прекращению депутатских полномочий. «Проблема в том, что за то время, пока мы подаем эти декларации, законодательство изменилось. Раньше мандата лишали за любую ошибку, теперь допускаются незначительные ошибки, которые не влияют на мнение избирателей о депутатах. К сожалению, за Сергея Сурменева серьезно взялись»,— отмечает Виктор Марков. По его мнению, заполнение деклараций не имеет никакого отношения к борьбе с коррупцией. «Скорее это тест на внимательность, который не имеет отношения к депутатской работе»,— считает господин Марков.

Сергей Петунин