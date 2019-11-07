Физлица обеспечили рост

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Саратовская мэрия планирует не наращивать долги в ближайшие годы

Фото: Ася Сафиуллина

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Администрация Саратова представила проект бюджета города на 2020 год

Коммерсантъ (Саратов) от

Завтра администрация Саратова планирует провести публичные слушания по проекту бюджета города на 2020 год. Согласно прогнозам мэрии, в следующем году доходы Саратова должны увеличиться до 14,43 млрд руб.— на 3% по сравнению с текущим годом. Вчера в ходе обсуждения проекта бюджета в городской администрации председатель комитета по финансам мэрии Александр Струков заявил, что в ближайшие три года бюджет будет бездефицитным, долги города расти не будут. Представители оппозиции в городской думе называют документ калькой с бюджетов прошлых лет и намерены отклонить его.


Вчера на постоянно действующем совещании при главе администрации Саратова председатель городского комитета по финансам Александр Струков представил проект бюджета города на 2020 год и финансовый план на 2021 и 2022 годы. Как сообщил господин Струков, доходная часть бюджета Саратова в следующем году составит 14,43 млрд руб. Бюджет 2019 года принимался бездефицитным в размере 14,02 млрд руб. Согласно октябрьским поправкам, доходная часть бюджета 2019 года составляет 14,2 млрд руб., а расходная — 14,5 млрд руб. Дефицит увеличился с нуля до 2,8 млрд руб.

Рост доходов, отметил чиновник, обусловлен в основном ростом поступления налогов на доходы физических лиц (на 317,3 млн руб.). В декабре прошлого года администрация рассматривала пессимистичный прогноз бюджета 2020 года и планировала его в размере 13,9 млрд руб.

Согласно планам, доходы бюджета 2021 года составят 15,02 млрд руб., а 2022 года — 15,88 млрд руб. Налоговые и неналоговые доходы в 2020 году составят 7,29 млрд руб., это на 96,6 млн руб. больше, чем в этом году. Объем безвозмездных поступлений, по словам Александра Струкова, сформирован исходя из запланированных межбюджетных трансфертов городу, предусмотренных в проекте закона Саратовской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в сумме 7,13 млрд руб., 7,65 млрд руб. и 8,21 млрд руб. соответственно.

Расходная часть бюджета 2020 года, так же как и бюджетов следующих двух лет, планируется равной ­доходной.

Глава финансового комитета администрации Саратова отметил, что приоритетным направлением городского бюджета остается социальная сфера. На ее финансирование в 2020 году запланировано 9,91 млрд руб., что составляет 68,7% расходов. В проекте предусмотрено 12,8 млрд руб. на реализацию 13 муниципальных и 14 ведомственных целевых программ.

Верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года предлагается установить в размере 6,8 млрд руб. Таким же он должен оставаться и в следующие два года. В начале этого года долг города составлял 6,22 млрд руб.

На публичных слушаниях саратовские общественники, как писал „Ъ“, планируют предложить поправки о благоустройстве пришкольных территорий. На заседании Общественной палаты Саратова руководитель движения «Жить здесь!» Александр Ермишин предложил снять часть средств с благоустройства территорий, разработать муниципальную программу «Дорога в школу» и направить деньги на нее. Инициатива связана с резонансным убийством третьеклассницы 9 октября этого года. Утром девочка шла в школу через гаражный кооператив, где была убита 35летним Михаилом Туватиным. Преступление было раскрыто за два дня. После этого представители общественных организаций Саратова обследовали территории возле городских школ и заявили, что дорога к некоторым школам опасна.

Вчера при обсуждении проекта бюджета вопрос, заложены ли средства на благоустройство пришкольных территорий, задал депутат Виктор Марков. Заместитель главы администрации города по экономике Алексей Никитин отметил, что в первоначальном проекте бюджета такие траты не заложены. По его словам, работы по приведению в нормативное состояние учреждений соцсферы оцениваются в 425 млн руб., однако запланировать такую сумму в рамках одного финансового года город не в состоянии. «Мы ведем переговоры с правительством области»,— отметил господин Никитин.

Глава Саратова Михаил Исаев на заседании отметил, что необходимо продолжить работу над бюджетом и уделить пристальное внимание городскому хозяйству, социальному блоку и ­строительству.

Депутат Дмитрий Сорокин (беспартийный) считает, что комитет по финансам не работал над проектом бюджета. «Это полная калька с бюджета прошлого года. Мэрия снова надеется, что ей даст денег областное правительство или федеральный бюджет, но сама палец о палец не ударила для того, чтобы их заработать»,— отмечает он. Средств в городской казне, по его словам, очень мало. «Развития города нет, и глава Саратова Михаил Исаев это подтверждает. Мы принимаем бездефицитный бюджет, а в итоге все равно берем кредиты, сотни миллионов уже тратятся на их обслуживание. Я считаю, что каждый депутат, у которого есть хоть грамм совести, должен проголосовать против этого бюджета»,— заявил господин Сорокин.

Сергей Петунин


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