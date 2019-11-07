Пивоварня гонит «Волну»

Пивоваренная компания «Очаково» выставила на продажу 7,52 га земли на побережье Черного моря, в селе Агой Туапсинского района. Начальная цена лота составляет 500 млн руб., но в ходе торгов может снизиться до 400 млн. К участку, на котором располагаются старые строения базы отдыха «Волна», прилагается находящаяся в аренде береговая полоса. Организаторы торгов считают, что эти земли нужно использовать для строительства курортно-оздоровительного либо гостинично-апартаментного комплекса. Эксперты полагают, что срок окупаемости объекта туризма может быть слишком долгим.



Российский аукционный дом (РАД) объявил о старте торгов с понижением начальной стоимости имущества АО «Московский пиво-безалкогольный комбинат "Очаково"». На аукцион, который состоится 10 декабря на электронной площадке РАД, выставлен земельный участок площадью 7,52 га на побережье Черного моря, в селе Агой Туапсинского района. Начальная цена имущественного комплекса составляет 500 млн руб., минимальная цена, которая может опуститься в ходе торгов,— 400 млн руб.

Сам участок, расположенный в 20 м от береговой линии, находится в собственности продавца, а прибрежная полоса — в аренде. «Объект расположен в окружении отелей, пансионатов и домов отдыха. В пешей доступности остановка общественного транспорта "Аэропорт". Время в пути до центра Туапсе — 20 минут, до железнодорожного вокзала и морского порта — 10 минут»,— говорится в описании лота. Вид разрешенного использования земли — рекреация, жилья там строить нельзя — только дома отдыха.

Имущественный комплекс состоит из трех земельных участков правильной формы. На одном из них расположено 27 старых зданий базы отдыха «Волна» общей площадью 4,2 тыс. кв. м. Территория полностью огорожена и благоустроена, имеются подключения ко всем инженерным коммуникациям.

«Учитывая, что участок видовой, расположенный вдоль линии пляжа, мы предлагаем его инвесторам для строительства курортно-оздоровительного либо гостинично-апартаментного комплекса с инфраструктурой отеля или элитного жилья. На всем протяжении побережья — от Джубги до Сочи аналогичных земельных участков под комплексную жилую застройку не существует»,— рассказала руководитель департамента продаж РАД Юлия Акимова.

По информации РАД, территория базы отдыха «Волна» относится к зоне курортного назначения, которая предполагает редевелопмент под строительство гостинично-оздоровительного либо апартаментного комплекса с инфраструктурой отеля. Как отмечает генеральный директор Macon Илья Володько, прибрежные территории в Краснодарском крае действительно не предполагают жилую застройку. «Впрочем, этот момент можно легко обойти строительством апартаментов»,— считает эксперт. Рыночная стоимость данной земельного участка без каких-либо подключений и обременений, по словам господина Володько, составляет около 350 млн руб.

По мнению аналитика управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александра Осина, стоимость данного земельного участка завышена на 8—19%, поскольку цена за сотку в данном случае установлена в районе 0,53 млн руб., а, согласно данным avito.ru, которым активно пользуются в том числе профессиональные оценщики земельных участков, стоимость сотки земли в Туапсинском районе возле побережья составляет 0,43 млн руб. за сотку. Непосредственно в Туапсе — 0,49 млн за сотку.

«Можно рассматривать данный лот как вариант инвестиций. Принимая возможным увеличение этажности комплекса в рамках редевелопмента в три раза, получим, что инвестор сможет выручить 764,6 млн рублей в течение двух — трех лет. Если учитывать ставку дисконтирования в 20% (соответствует ориентировочной приемлемой норме доходности на капитал для малого бизнеса в РФ), этого недостаточно для получения положительной чистой стоимости через три года»,— говорит аналитик. По его словам, инвесторы будут стремиться снизить стоимость лота на 30—50%. Тогда чистая стоимость лота при предложенных условиях станет положительной в перспективе трех лет.

Директор департамента оценки НАО «Евроэксперт» Анна Шлапакова также считает, что объектом в первую очередь могут заинтересоваться именно кубанские застройщики или федеральные девелоперы. «Наиболее вероятный вариант — полный редевелопмент всей территории со строительством апартаментов. Учитывая удаленность территории от городского центра, а также качество самой территории, можно предположить, что спрос на такой объект будет. Объект может быть куплен за предлагаемую цену крупным игроком федерального уровня»,— резюмирует госпожа Шлапакова.

Дмитрий Михеенко