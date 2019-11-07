Краевой минсельхоз продлит права на бренд «Пермская картошка»

Министерство сельского хозяйства Пермского края продлит права на бренд «Пермская картошка» для продвижения продукции местных производителей. Эту информацию „Ъ-Прикамье“ подтвердили в ведомстве. При этом срок владения брендом составлял десять лет и истек 22 октября 2019 года.

Напомним, проект «Пермская картошка» предполагал поддержку краевых производителей картофеля. Проект входил в «Семь важных дел» губернатора Олега Чиркунова наряду со строительством сердечно-сосудистого центра, дорожным строительством, развитием соцсферы Коми-Пермяцкого округа и прочим. В проекте «Пермская картошка» участвовало ООО «Беляевка». В 2019 году собственники приняли решение свернуть деятельность из-за неурожая и отсутствия господдержки.