Контрольная забота

Руководство реготделения «Единой России» в преддверии выборной кампании 2021 года усиливает партийную дисциплину. Как стало известно „Ъ-Прикамье“, новым руководителем контрольной комиссии станет Сергей Ветошкин. Его задача — не допустить развития конфликтных ситуаций на праймериз «Единой России», подобно тем, что случались в предыдущей кампании 2016 года. Эксперты считают господина Ветошкина идеальным для власти исполнителем.



Вчера на отчетно-выборной конференции реготделения «Единая Россия» партийцы провели ротацию политсовета и президиума. По итогам ротации, произошло усиление позиций краевых властей в руководстве отделения. Так, в состав политсовета вошел замес­титель директора департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации губернатора Максим Пластеев, а в президиум был включен уже являющийся членом политсовета и. о. главы администрации губернатора Леонид Политов, а также вице-премьер Александр Борисов.

Отметим, что глава администрации губернатора ранее постоянно присутствовал в президиуме «Единой России», в частности пост занимал Рустем Юсупов.

Из состава президиума ЕР пришлось вывести двоих — бывшего гендиректора НПО, депутата заксобрания Владимира Шатрова и его коллегу Сергея Ветошкина. Господин Ветошкин также был выведен из состава политсовета. Это оказалось неожиданным — депутат имеет серьезный аппаратный вес в партии, является замруководителя фракции. Впрочем, причина его вывода стала известна в конце конференции — парламентарий был избран замруководителя контрольной комиссии.

Сейчас контрольной комиссией руководит депутат гордумы Перми Наталья Мельник. Но в ближайшее время, по свидетельству источника в партии, этот орган возглавит именно Сергей Ветошкин. Госпожа Мельник станет его заместителем.

Собеседник в партии уточнил, что предстоящее назначение гос­подина Ветошкина — это повышение. Оно сделано именно с прицелом на выборную кампанию 2021 года, когда в Прикамье пройдут выборы депутатов думы Перми, заксобрания края и Госдумы. «На этом посту нужен жесткий и активный человек»,— подчеркнул он.

Источник напомнил, что предыдущие большие партийные праймериз 2016 года прошли в скандальной обстановке — тогда к власти шел пул кандидатов из так называемой «Группы товарищей». «Выявлялись факты подкупа людей, и в итоге по ряду округов нам не удалось оспорить выборы. Не хватило аргументированной позиции контрольной комиссии»,— пояснил собеседник. Отметим, что господин Ветошкин как раз победил на выборах участника этого пула, Юрия Елохова, в его же родном округе.

Эксперты считают кандидатуру Сергея Ветошкина идеально подходящей под требования властей. «Он лоялен к правильным группам влияния, очень хорошо знает ситуацию на местах, сам прошел непростую кампанию. Политически безвредный и исполнительный. Что еще нужно от ревизора?» — говорит политконсультант Людмила Ознобишина. Ее коллега Виктор Соколов добавляет, что у него нет никакого бизнеса. При этом эксперт полагает, что встроенность в вертикаль власти помешает кандидату оценивать ситуацию с другой стороны и принимать взвешенные решения.

Вячеслав Суханов