В ООО «Центральный парк им. Горького» появился совет директоров

6 ноября ООО «Центральный парк им. Горького» провело собрание участников, на котором впервые был избран совет директоров. Как сообщил „Ъ-Прикамье“ гендиректор парка Рашид Габдуллин, в совет директоров вошли начальник департамента культуры и молодежной политики администрации Перми Елена Неганова, директор лицея №4 Ольга Сапко, вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Вячеслав Белов и экс-депутат заксобрания, известный иллюзионист Владимир Данилин.

Как уточнил Рашид Габдуллин, такой состав совета позволит составить программу развития парка с учетом мнения общественности и планов муниципалитета.

Напомним, 5 ноября депутаты Пермской городской думы призвали мэрию определиться со степенью влияния на ООО «Центральный парк им. Горького», арендатора одноименной рекреационной зоны в центре Перми. Еще 13 лет назад мэрия лишилась контроля над компанией, сейчас она владеет лишь 24%. Депутаты предлагают либо продать эту долю, либо усилить контроль.