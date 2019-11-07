Эпоха простоя

ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД), специализирующееся на производстве комплектующих для зенитных ракет, может отправиться в простой до конца года. Такое решение принял конкурсный управляющий предприятия. Завод пока не заключил контракты на следующий год со своим основным парт­нером, кировским АО «АВИТЕК», на которое приходится 75% от общего объема заказов. Гендиректор «АВИТЕКа» Александр Иванов говорит, что ЗиД пока не исполнил обязательства по контрактам на 2019 год. В правительстве края считают, что если приказ был действительно издан, то он является незаконным.



Конкурсный управляющий ФГУП «ЗиД» подписал приказ о простое предприятия с 11 ноября текущего года в связи со снижением объема производства. Об этом „Ъ-Прикамье“ сообщил знакомый с ситуацией источник. По его данным, с этого времени на заводе будут задействованы только сотрудники, отвечающие за обеспечение его электроэнергией и теплом. Рабочих отправят в отпуск с сохранением двух третей от заработной платы. Собеседник сообщил, что приказ действует до начала 2020 года, после чего предприятие может перейти на трехдневную рабочую неделю.

Завод Дзержинского находится в банкротстве с 2006 года. Основная продукция предприятия — радио­взрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет. Сейчас в отношении завода действует процедура конкурсного производства. Общая сумма задолженности — более 800 млн руб. По данным отчета об оценке имущества ФГУП, его рыночная цена на 30 августа 2019 года составляет 2,778 млрд руб.

В последние годы основным партнером предприятия было кировское АО «ВМП „АВИТЕК“» (входит в концерн ПВО «Алмаз-Антей»), для которого ЗиД выпускал примерно 75% от общего объема заказов. Как следует из открытых источников, АО «ВМП „АВИТЕК“» занимается изготовлением управляемых зенитных ракет для комплексов ПВО. В частности, производит ракеты 9М338 и 9М331 для ЗРК «Тор» различных модификаций. В 2018 году сумма контрактов с кировским предприятием составила 1,1 млрд руб. Для него ЗиД изготавливает радиовзрыватели и другие комплектующие. При этом стороны пока что не могут договориться об условиях контрактов на 2020 год. В октябре рабочие собирались выйти на митинг с намерением привлечь внимание властей к ситуации на предприятии. Но в итоге от этой затеи коллектив отказался.

Гендиректор «АВИТЕКа» Александр Иванов ранее пояснял, что не уверен в возможности пермского предприятия исполнить гособоронзаказ, так как его основной кредитор — ФНС списывает все поступающие в рамках гособоронзаказа средства. В середине октября на совещании стороны договорились о разработке схемы, которая бы исключала блокировку спецсчетов, обеспечивающих финансирование выполнения гособоронзаказа. Положение завода им. Дзержинского обсуждалось и на совещании в Минпромторге РФ под председательством директора департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Дмитрия Капранова. В результате участники пришли к выводу, что ФНС и заводу им. Дзержинского необходимо заключить мировое соглашение. На его разработку было отведено полтора месяца.

18 октября в открытую фазу вылился уже конфликт среди руководителей предприятия. Конкурсный управляющий ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Александр Еремин уволил исполнительного директора предприятия Леонида Смирнова и всех его заместителей. И. о. исполнительного директора был назначен Павел Панков. Позже стало известно, что завод может сократить около 90 сотрудников. Сам господин Смирнов ушел на больничный и сказал коллективу, что считает увольнение незаконным. Но в итоге, как говорят источники, он решил не оспаривать действия конкурсного управляющего.

При этом специалисты, производившие оценку ситуации на заводе им. Дзержинского, полагают, что со временем предприятие вообще может остаться без заказа со стороны «АВИТЕКа». Так, несколько лет назад в Кирове было построено новое предприятие — АО «Кировское машиностроительное предприятие», директором которого также является Александр Иванов. Там планируется создать производство изделий, аналогичных тем, что делаются на ЗиДе. Впрочем, информации о том, что предприятие освоило их изготовление, в открытых источниках нет. Собеседники в отрасли уверены, что даже если новый завод будет запущен, процесс замещения будет длительным, а цена продукции на первом этапе сравнительно высокой.

При этом собеседники на предприятии считают, что без контракта с АО «ВМП „АВИТЕК“» следующий год ЗиД не переживет. По их словам, у завода были планы по освоению новых видов продукции. Определенный оптимизм внушило и заявление министра обороны Сергея Шойгу о том, что в ближайшие годы в строй будут введены десятки новых судов, а сотни капитально отремонтированы. Предприятие также выпускает масляные сепараторы, которые устанавливаются на надводные и подводные корабли. «Но в любом случае, если завод даже получит заказы на ближайшие годы, в стоимостном выражении они не компенсируют потери от „АВИТЕКа“»,— отмечает источник.

Гендиректор ВМП «АВИТЕК» Александр Иванов говорит, что у него нет информации о предстоящем простое ФГУП. «У них еще не закрыто четыре контракта в этом году, два по гособоронзаказу и два экспортных. Эти контракты должны быть выполнены до конца года, иначе конкурсный управляющий ответит по всей строгости закона. Они на связь больше не выходят, подвижек нет»,— заявил господин Иванов.

Собеседник, близкий к правительству Пермского края, сообщил, что о планах отправить предприятие в простой руководство ЗиД власти не уведомляло. «Если такой документ действительно есть, то он незаконен. В соответствии с трудовым законодательством, при массовом переводе работников в простой они должны быть уведомлены за два месяца»,— говорит он.

Дмитрий Астахов, Валентина Ефремова