«Олимпия-Пермь» отчиталась об усилении системы безопасности

ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» сообщило об усилении системы безопасности в своих бассейнах. Как сообщается на странице комплекса в «Вконтакте», были добавлены кнопки вызова спасателя для тренеров в бассейнах (4 в большом бассейне, 2 – в малом, 2 – в детском бассейне).

Кроме того, в большом бассейне появился третий пост спасателей. Он располагается на трибунах и действует на время проведения тренировок центра плавания и программы «Класс». Также увеличено количество спасателей в малом бассейне.

Отмечается, что служба внутреннего контроля СК усилила контроль за работой сотрудников бассейнов. Сами сотрудники проходят дополнительное обучение по оказанию доврачебной помощи пострадавшим.

В планах спорткомплекса – установка дополнительного поста спасателей на высоте. Это будет вышка со стороны витражей в большом бассейне.

Напомним, 22 октября в ООО «СК „Олимпия-Пермь“» трагически погибла 11-летняя школьница Лиза. Ее родственницы сообщили прессе, что сотрудники спорткомплекса не смогли оказать необходимую помощь.

Ранее "Ъ-Прикамье" сообщал, что следственное управление возбудило уголовное дело по пункту «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).