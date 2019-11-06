МКБ обменяет еврооблигации на акции

Московский кредитный банк (МКБ) разместил акции на 14,7 млрд руб.— из привлеченных средств он выкупит часть своих еврооблигаций на $150 млн. Совет директоров МКБ в среду, 6 ноября, утвердил цену размещения акций в рамках допэмиссии в размере 5,35 руб. Всего банк разместил 2,75 млрд ценных бумаг на сумму 14,7 млрд руб. Больше половины допэмиссии планировал выкупить владелец 56,07% банка — концерн «Россиум» Романа Авдеева — для поддержания своей доли на текущем уровне.

Ранее банк сообщал, что большую часть этой суммы МКБ направит на частичный выкуп еврооблигаций с погашением в 2027 году и «вечных» еврооблигаций. Помимо выкупа облигаций привлеченные средства пойдут «на осуществление повседневной банковской деятельности».

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на SPV-компанию CBOM Finance Plc, держатели евробондов МКБ в рамках оферты на $150 млн предъявили к выкупу бумаги на общую сумму $520 млн. В частности, к выкупу были предъявлены евробонды с погашением в 2027 году на $215,8 млн и «вечные» еврооблигации на $304,2 млн. При этом итоговое распределение лимита в $150 млн между выпусками (банк оставлял его на свое усмотрение) — в пользу евробондов-2027. Их МКБ выкупит на сумму $100 млн, «вечные» — на $50 млн.

Полина Смородская