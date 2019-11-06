«СБК-Трейд» получил разрешение на достройку бывшего ТЦ «Вивата» на Парковом

ООО «СБК Трейд», новый владелец активов «Вивата», получило разрешение на достройку незавершенного ТЦ на проспекте Парковом, 56, ранее принадлежавшего бывшей пермской сети. Как стало известно „Ъ-Прикамье“ с сайта городской администрации, площадь объекта составит 4,88 тыс. кв. м. Разрешение выдано взамен предыдущего аналогичного документа в связи с продлением его срока и сменой застройщика.

После банкротства сети «Виват» активы бывшего ритейлера перешли его основному кредитору — компании «СБК Трейд». В числе активов, помимо помещений магазинов, складов, ТЦ и земельных участков, имеется здание недостроенного торгового центра на проспекте Парковом, 56. Степень готовности объекта площадью 4,9 тыс. кв. м (участок под ним — 7,6 тыс. кв. м) — 88%. Несколько лет назад группа «Норман-Виват» собиралась построить здесь один из гипермаркетов сети. Недостроенный объект в 2018 году был оценен в 224 млн руб. Участок под ТЦ исключен из списка объектов, которые «СБК Трейд» распродает.