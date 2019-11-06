«Молот-Прикамье» проиграл в овертайме в Нефтекамске

«Молот-Прикамье» начал второй круг чемпионата ВХЛ в Нефтекамске – поединком с ХК «Торос». В матче с традиционно неудобным соперником пермяки проявили характер, и основное время завершили вничью.

Соперники первыми открывали счет, но хоккеисты «Молота» тут же его сравнивали. 3-3 в основное время. Шайбы в составе пермяков забросили Артем Макаров, Михаил Калашников и Артур Чувиляев. В дополнительное время, которое потребовалось для выявления победителя, удача улыбнулась «Торосу» - нефтекамцы сумели забить необходимый гол.

Несмотря на неудачный финал «молот-Прикамье» сохранил за собой 15-ое место в турнирной таблице, и следующий матч проведет 8 ноября в Альметьевске против «Нефтяника».