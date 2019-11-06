СМИ: Boeing вложит $1 млрд в улучшение безопасности полетов

Boeing собирается инвестировать $1 млрд в проект по улучшению безопасности полетов по всему миру, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Детали инициативы под названием «Глобальная безопасность полетов» остаются неизвестными из-за задержек с возобновлением эксплуатации 737 Max. Сейчас внимание сосредоточено на этой проблеме, но, по данным источников, как только самолет будет снова введен в эксплуатацию, Boeing представит пилотный проект.

По данным Reuters, программа предусматривает среди прочего улучшение авиационной инфраструктуры, в том числе систем воздушного движения и имитации полета, и создание системы обмена данными о конструкции самолетов с мировыми регуляторами. Также обсуждается вопрос о том, нужно ли дополнительное финансирование тренировочных центров и создание учебных материалов для пилотов.

В Boeing отказались от комментариев по этому проекту.

Яна Рождественская