Краевому суду опять ищут председателя

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации сегодня в третий раз объявила о проведении конкурса на замещение вакантной должности председателя Пермского краевого суда. Сведения об этом содержатся на сайте ведомства. В объявлении уточняется, что последний день приема документов – 6 декабря 2019 года.

Повторный конкурс, объявленный еще в августе, не состоялся. По данным «Ъ-Прикамье», на него не было подано ни одной заявки от претендентов. А в первый раз искать нового председателя суда стали еще в декабре 2018 года.

В итоге единственным кандидатом, который подал необходимые документы, стал Владимир Вельянинов, возглавивший Пермский краевой суд еще в 2007 году. В 2013 году глава государства переназначил его на второй шестилетний срок полномочий. 15 мая этого года квалификационная коллегия рекомендовала назначить господина Вельянинова председателем на третий срок. Причем за это решение тогда проголосовали все члены коллегии. Однако в последний момент господин Вельянинов неожиданно решил уйти в почетную отставку.