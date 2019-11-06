ГК «Акрон» инвестирует до $10 млн в увеличение мощности производства в Великом Новгороде

Группа компании «Акрон» заявила о наращивании выпуска аммиачной селитры в Великом Новгороде. Для реализации проекта предприятие намерено увеличить мощности производства до 4,1 тыс. тонн в сутки. Предполагается, что капитальные вложения в проект составят порядка $10 млн. Окончательный срок его реализации — конец 2020 года, сообщили “Ъ-СПб” в компании.

Как уточнили в ГК «Акрон», увеличение мощности производства аммиачной селитры станет возможным благодаря поэтапному наращиванию мощности производства азотной кислоты — сырья для ее производства.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в этом году на площадке «Акрон» в Великом Новгороде были запущены два новых агрегата азотной кислоты мощностью 135 тыс. т каждый. В конце года ожидается запуск еще одного агрегата, строительство которого ведется в настоящий момент.