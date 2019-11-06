Верхушка оппозиции изменилась в лице

Ирина Фатьянова, бывший кандидат в совет МО «Смольнинское», возглавила петербургский штаб Алексея Навального, об этом стало известно вчера, 6 ноября. Госпожа Фатьянова сменила на этом посту Александра Шуршева, который курировал избирательную кампанию. В разговоре с “Ъ” новый координатор выделила два основных направления своей дальнейшей работы: расследования и муниципалитеты (помощь новоиспеченным и неопытным депутатам). Господин Шуршев в штабе остается и будет заниматься юридической работой.

Решение о назначении Ирины Фатьяновой принималось на основе открытого конкурса, в котором, помимо нее, участвовало более 80 человек. Завершающим его этапом были публичные дебаты. В них участвовали четыре претендента: сама Ирина Фатьянова, которая ранее баллотировалась в совет МО «Смольнинское», экс-кандидат в муниципальный совет МО «Пороховые» Илья Сиялов, активистка движения «Время» Александра Богданова и еще один активист Роман Максимов, который выдвигался в совет МО «Смольнинское».

Госпожа Фатьянова приступит к своим обязанностям 21 ноября. Она пояснила “Ъ”, что задержка связана с тем, что ей нужно отработать положенный законом срок, она работает организатором мероприятий.

Новый координатор сказала, что сначала ей предстоит разобраться во внутренней кухне штаба, но она уже определила направления, на которые будет особый упор. «Первое направление — расследовательское. Мы будем выпускать расследования, связанные с местной властью, губернатором, представителями “Единой России” и так далее. Второе направление — муниципальное. Благодаря “Умному голосованию” избралось много депутатов, и нам хочется освещать проекты, которые они реализуют, а также помогать в осуществлении их идей, так как многие из них не имеют опыта в политике»,— заявила Ирина Фатьянова.

О работе с независимыми депутатами Законодательного собрания глава штаба ответила коротко: «Все будет зависеть от ситуации». По ее словам, если будут какие-то темы, которые их связывают, то взаимодействие будет выстроено.

В сентябре в штабе Алексея Навального в Петербурге, как и во многих других регионах России, проходили обыски и блокировки счетов в рамках так называемого «дела ФБК». Ирина Фатьянова сообщила, что понимает риски своей новой работы. «Я понимаю, что со мной подобное также может произойти, хотя ранее я сотрудником штаба не была, поэтому, думаю, оснований для блокировки моих счетов нет. Если так случится, значит, так тому и быть»,— заявила она.

Госпожа Фатьянова говорит, что давно наблюдает за деятельностью штаба в Петербурге и считает его одной из главных оппозиционных сил в городе. Ранее политикой она не занималась, но после участия в скандальной муниципальной избирательной кампании 2019 года решила, что ей хочется быть причастной к изменениям, которые могут происходить в Петербурге. «Должность главы штаба Алексея Навального — одна из лучших площадок для этого»,— подытожила его глава.

Экс-координатор штаба Александр Шуршев остается в системе в качестве сотрудника по юридическим вопросам, кем он и был ранее, до избирательной кампании.

Олег Дилимбетов