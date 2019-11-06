Замруководителя администрации губернатора Петербурга назначена Юлия Киселева

Новым заместителем руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга стала Юлия Киселева, до этого занимавшая пост советника губернатора. Сообщение о назначении госпожи Киселевой на новую должность опубликовано на сайте Смольного в среду, 6 ноября.

Ранее Юлия Киселева работала главой администрации Василеостровского района Петербурга и была отправлена в отставку в феврале 2019 года из-за плохой уборки снега на вверенной ей территории. Также в течение пяти лет госпожа Киселева возглавляла городской комитет по градостроительству и архитектуре.