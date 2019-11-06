Горсуд признал законным удаление с избирательного участка активиста «Весны»

Городской суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении апелляции Тимофея Городилова на решение Кировского районного суда, который удалил его с избирательного участка №635 в день голосования 8 сентября.

Как писало движение «Весна» в Twitter, на господина Городилова составили акт, согласно которому он вел незаконную агитацию («против всех») на участке, будучи членом комиссии, а также призывал «сжигать бюллетени».

В общественной организации «Наблюдатели Петербурга» сообщили, что прокурор в ходе заседания в горсуде по поводу удовлетворения жалобы Тимофея Городилова возражал, но позицию свою не обосновал.