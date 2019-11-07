Элитный дом в центре Нижнего Новгорода дал трещину МСЧ заявляет, что эвакуации и расселения не требуется.

Трещина образовалась в стене дома №14 на улице Ошарской.

Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По словам жильцов дома, трещины на нем начали появляться еще в 2014 году. Установленные маяки выявляли расхождение швов. Дому двадцать лет, однако, как считают специалисты, именно плановые работы по укреплению фундамента могли ухудшить ситуацию.

Комиссия, которая взяла ситуацию под контроль, не исключала вариант введения режима чрезвычайной ситуации с принудительным выселением граждан. Говорит жительница дома Екатерина Чудакова.

В ГУ МЧС по Нижегородской области, сообщили, что спасатели произвели замеры на месте происшествия. Теперь с трещинами в доме предстоит разбираться домоуправляющей компании и администрации района. Эвакуации и расселения не требуется.

Как заявила сотрудница ТСЖ Ошара, которая управляет этим домом, ситуация с трещиной находится под контролем. По ее словам, произошедшее никак не повлияет на целостность дома, а собственники жилого помещения заделают трещину за свой счет. Она также добавила, что все организации, которые должны мониторить ситуацию, находятся в курсе происходящего.