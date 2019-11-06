Курский преподаватель получил пять лет за 100 взяток на 2 млн рублей

Ленинский райсуд Курска приговорил бывшего заведующего кафедрой электроснабжения механико-технологического факультета Юго-Западного госуниверситета (ЮЗГУ) Сергея Сергеева к пяти годам колонии общего режима и 2 млн руб. штрафа. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Преподаватель признан виновным в получении 100 взяток, а также в десяти эпизодах приготовлений к получению взятки (ч. 3 ст. 290 и ч. 1 ст. 30 УК РФ). Как уточнили “Ъ-Черноземье” в суде, общая сумма взяток составила 2 млн руб. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Владимир Зоркий