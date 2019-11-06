Главный судмедэксперт Московской области уволился после дела о «пьяном мальчике»

Главный судмедэксперт Бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области Владимир Клевно написал заявление об увольнении, сообщил РБК. По словам источника издания, увольнение связано с делом шестилетнего Алексея Шимко, которого в 2017 году сбила машина. Сам господин Клевно подтвердил факт увольнения, но отрицал связь с делом о гибели ребенка.

В апреле 2017 года в Балашихе женщина наехала на шестилетнего ребенка, в результате чего тот погиб. Врач Бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области Михаил Клейменов тогда обнаружил в крови мальчика 2,7 промилле алкоголя. Суд установил, что судмедэксперт занес образцы спирта в пробу крови. Сам Михаил Клейменов свою вину не признал. Он был приговорен к десяти месяцам исправительных работ.

«Я принял для себя такое решение, это никак не связано (с делом о "пьяном" мальчике.— “Ъ”). Я вышел на пенсию, и больше это не обусловлено никакими причинами»,— прокомментировал РБК свое увольнение господин Клевно. Источник издания, близкий к Бюро судебно-медицинской экспертизы, рассказал, что накануне увольнения господина Клевно вызывали в региональный минздрав.

Как подтвердил РБК отец ребенка Роман Шимко, Михаил Клейменов, который был осужден за халатность, по решению суда продолжает работу в бюро. С него сняты ограничения, а срок давности по статье истек в июле 2019 года. Господин Клевно отказался комментировать восстановление в должности своего сотрудника.

О том, как эксперта, нашедшего алкоголь у погибшего в ДТП ребенка, восстановили в должности,— в материале “Ъ FM”.