В Ростовской области нашли убитым главу Добровольского сельпо

В Волгодонском районе Ростовской области нашли мертвым главу Добровольского сельского поселения Сергея Пузыревского, сообщает РБК Ростов со ссылкой на собственный источник. Труп нашли в поле в районе станицы Романовской с огнестрельной раной. Однако источник издания полагает, что смерть не была насильственной.

В СУ СК России по Ростовской области подтвердили факт обнаружения тела с признаками суицида. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившегося и проводят доследственную проверку.

Дарья Голякова