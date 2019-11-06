Экс-полпреда губернатора Ставропольского края осудили за мошенничество

Ленинский районный суд Ставрополя признал виновным в покушении на мошенничество в составе организованной группы (ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ) бывшего полномочного представителя губернатора Ставропольского края по восточным районам Андрея Уткина. Об этом сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Согласно материалам уголовного дела, в июне 2017 года господин Уткин «вступил в состав организованной преступной группы, целью которой был обман граждан, привлекаемых к уголовной ответственности, путём оказания им мнимого содействия в прекращении уголовного преследования за вознаграждение».

По данным следствия, экс-полпред узнал, что в отношении ставропольского предпринимателя возбуждены уголовные дела, после чего для решения вопроса о незаконном прекращении уголовного дела познакомил потерпевшего со своим знакомым, выдававшим себя за высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов. За положительное решение вопроса и закрытие уголовного дела предпринимателю предложили заплатить 5,5 млн руб., должны были быть переданы в качестве взятки в следственные органы. Однако преступление не было доведено до конца, поскольку сообщники господина Уткина и он сам были задержаны при получении части оговоренной суммы.

Суд назначил экс-чиновнику наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 800 тыс. рублей.

Защитник Андрея Уткина заявил, что суд необоснованно принял во внимание показания других участников преступной группы, которые заключили сделку со следствием и получили условные сроки, несмотря на то, что их виновность была доказана. По его словам, вся вина экс-полпреда в том, что он оказался знаком с одним из участников группы, но сам лично никакого участия в мошеннических действиях не принимал. Адвокат заявил, что защита обязательно обжалует этот приговор.

Александра Ларинцева, Пятигорск