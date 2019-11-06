Подписано соглашение о передаче саратовских теплосетей в концессию

Администрация Саратова заключила концессионное соглашение с ПАО «Т Плюс» на муниципальные объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения. Как сообщили в мэрии, договор подписали губернатор Валерий Радаев, глава Саратова Михаил Исаев и гендиректор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер.

Постановление губернатора о передаче в концессию теплосетей и рост тарифов на отопление на 4% в октябре одобрили депутаты саратовской городской думы.

«В ближайшие 25 лет ПАО „Т Плюс“ будут проведены: реконструкция 221 км внутриквартальных теплосетей, техническое перевооружение 118 центральных тепловых пункта, полная реконструкция 10 котельных и другие мероприятия. Общий объем капитальных вложений ПАО „Т Плюс“ составит более 10 млрд руб.», — отметил Михаил Исаев.

Губернатор Валерий Радаев отметил, что системе теплоснабжения необходимо глобальное оздоровление. «Избавить людей от накопившихся проблем способен только концессионер с четким планом действий. Такой план у наших партнеров есть. Кроме того, благодаря соглашению, мы сможем устранить многолетний юридический пробел, тем самым решив проблему бесхозных сетей. При этом задача номер один — обеспечить население качественными услугами и сбалансированными тарифами. Региональная и муниципальная власть будут держать этот вопрос на постоянном контроле», — заявил он.

Гендиректор «Т Плюс» Андрей Вагнер отметил, что концессионное соглашение — это «реальная возможность качественно улучшить состояние муниципальных сетей Саратова».

Сергей Петунин