Работники соцсферы Саратовской области получают одни из самых низких зарплат в ПФО

У работников социальной сферы Саратовской области оказались одни из самых низких заработков в Приволжском федеральном округе. Данные об оплате труда в отрасли опубликовал Росстат.

Как следует из отчета ведомства, работники дошкольных учреждений в Саратовской области в среднем получают 22,8 тыс. руб., хуже ситуация в Мордовии (21,9 тыс. руб.) и Марий Эл (22,7 тыс. руб.). В целом по стране сотрудники детских садов зарабатывают в среднем 32,8 тыс. руб., в ПФО — 27 тыс. руб.

Аналогичная ситуация с заработками школьных учителей. В Саратовской области они зарабатывают 25,2 тыс. руб. при том, что средняя зарплата учителей по России 40,3 тыс. руб., а в округе — 29,8 тыс. руб.

Средний заработок врачей в Саратовской области, согласно данным Росстата, составляет 50,5 тыс. руб. тогда как в ПФО средняя зарплата врача — 59,4 тыс. руб., а в России — 79 тыс. руб.

Сергей Петунин