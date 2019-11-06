Ростовского бизнесмена будут судить за уклонение от НДС на 16 млн рублей

Бывшего директора и главного ростовской компании ООО «Трейдекс» Владимира Полякова будут судить за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.

По версии следствия, обвиняемый с 1 апреля.2016 по 13 марта 2017 год внес заведомо ложные сведения в налоговые декларации по НДС и другие налоговые документы. Так ему удалось уклониться налога на общую сумму более 16 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Трейдекс» было учреждено в Ростове 17 февраля 2016 года с основным видом деятельности «торговля оптовая твердым топливом». Руководителем и владельцем компании является Николай Светлицкий. Господин Поляков владел предприятием до 29 марта 2018 года, а возглавлял ее до 25 мая того же года.

Дарья Голякова