За рестораном «Парк культуры» на Верхневолжской набережной осыпался склон

Склон Александровского сада за рестораном «Парк культуры» (Верхневолжская набережная, 10А, открылся в сентябре 2018 года) частично осыпался: земля просела, бордюрное ограждение и асфальт повреждены. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Как пояснили “Ъ-Приволжье” в пресс-службе правительства Нижегородской области, сам склон, в отличие от ансамбля сада, не является объектом культурного наследия. Издание направило запрос в администрацию Нижнего Новгорода, чтобы уточнить информацию. Там сообщили, что получили вопросы. Однако пока ответа на них не поступало.

Анастасия Еремина